Trắng đêm dập lửa, cứu rừng thông cháy ngùn ngụt ở Nghệ An

Vào lúc 20 giờ tối 29/6, đám cháy bất ngờ bùng lên tại địa phận xóm 5, xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Do sức gió lớn, thực bì dày, đám cháy lan nhanh, đỏ rực cả vùng trời. Ảnh: Quang An

Nhận được tin báo, các lực lượng dù mới căng mình cứu rừng Diễn Phú trong chiều 29/6, đã nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Diễn Châu đã lập tức tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy rừng, với mục tiêu cao nhất không để đám cháy lan rộng ra các khu vực rừng khác. Đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Ảnh: Quang An