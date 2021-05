Trang nghiêm lễ an táng 95 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Sáng 7/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc diễn ra lễ an táng 95 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Những hài cốt này được cất bốc trong mùa khô 2020-2021 ở 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Ảnh: Tiến Hùng

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Công tác đặc biệt tỉnh đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghi Lộc, thân nhân các liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng

Do Nghệ An vừa xuất hiện bệnh nhân dương tính với Covid-19 nên số lượng người tham gia lễ an táng được giảm bớt. Đại biểu tham gia cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Ảnh: Tiến Hùng