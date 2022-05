Trang trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022

Tối 17/5, tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Lễ rước ảnh Bác từ Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động làng Sen, xã Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh

Tham dự lễ khai mạc, đại biểu Trung ương có đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đồng chí trong Đoàn công tác của Bộ. Dự Lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Ngãi, Tuyên Quang. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị; các diễn viên, vận động viên và đông đảo nhân dân cùng du khách gần, xa. Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng

Trước giờ khai mạc lễ hội, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; rước ảnh Bác Hồ từ Khu di tích Kim Liên đến Sân Vận động Làng Sen - nơi tổ chức khai mạc lễ hội.

Diễn văn khai mạc do đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày đã trân trọng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước ta, được thế giới tôn vinh "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất".

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các Đoàn nghệ thuật tham gia Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Người có tinh thần yêu nước, thương dân sâu sắc, là sự kết tinh của truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của cả dân tộc, với khát khao tìm đường cứu nước, đưa đồng bào thoát khỏi cảnh cơ cực lầm than, đất nước được độc lập, nhân dân ta được tự do, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Tạ Quang Đông nêu rõ: Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là dịp để nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác.

Hoạt động của lễ hội là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước , đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đúng như lời căn dặn thiết tha, những khát khao cháy bỏng mà Người hằng mong muốn.

Đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Nghệ An vào dịp sinh nhật Bác, là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc của các văn nghệ sỹ nói chung và đồng bào, nhân dân Nghệ An nói riêng dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh khúc dân ca ở mọi miền Tổ quốc như những đóa hoa tỏa hương thơm ngát nhân Ngày sinh nhật của Người…

Lễ hội Làng Sen, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trang trọng sẽ thu hút được sự quan tâm tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Tiết mục Em mơ gặp Bác Hồ do Đội nghệ thuật quần chúng TP Vinh biểu diễn. Clip: Đình Tuyên

Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Phát biểu chào mừng Lễ hội, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khẳng định: Lễ hội Làng Sen được tỉnh Nghệ An tổ chức thường niên, cứ 5 năm thì tổ chức ở quy mô toàn quốc với các nghi lễ trang trọng và hoạt động hội đa dạng, phong phú, là sự kiện văn hóa quan trọng của nhân dân hướng về Bác Hồ.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức đánh trống khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt hơn, trong khuôn khổ Lễ hội năm nay, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn tổ chức tại Nghệ An. Đây là dịp thi tài của 250 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn; là dịp các nghệ sỹ, diễn viên, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, biên đạo múa thể hiện tài năng, nhiệt huyết nghệ thuật. Để từ đó được giao lưu, học hỏi, nâng cao tính sáng tạo, cùng hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc nói chung, xây dựng và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam nói riêng…

Sau lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 là Chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”. Ảnh: Đức Anh

Trong niềm hân hoan, đồng chí Bùi Đình Long đã đánh trống khai hội Lễ hội Làng Sen 2022, mang lại niềm vui, phấn khởi cho tất cả nhân dân và du khách có mặt tại lễ hội.

Sau Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc là Chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”, bao gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ 11 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố và 19 đơn vị nghệ thuật quần chúng các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An.

Đông đảo khán giả đến với lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Nội dung chương trình thể hiện tấm lòng biết ơn, tưởng nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người; đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An nói chung, Kim Liên, Nam Đàn quê Bác nói riêng với cả nước và bạn bè quốc tế.