Trang trọng Lễ giỗ Bà Hoàng Thị Loan lần thứ 121

Cùng dự và dâng hương tưởng niệm, về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện huyện Nam Đàn và đông đảo người dân trong tỉnh.

Bà Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn (1868) tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An (nay là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên , huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học, nhưng mọi người đều trực tiếp tham gia lao động.

Năm 1883, Bà Hoàng Thị Loan kết hôn cùng ông Nguyễn Sinh Sắc. Hai ông bà sinh ra được 3 người con yêu nước, trong đó người con thứ ba là Nguyễn Sinh Cung sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thành Chung

Năm 1895, Bà Hoàng Thị Loan vào Kinh đô Huế, lấy nghề dệt vải làm kế sinh nhai nuôi chồng ăn học, nuôi các con thơ. Năm Canh Tý (1900) sinh thêm người con thứ 4 là cậu Nguyễn Sinh Xin trong hoàn cảnh thiếu thốn, vất vả. Trong lúc ông Nguyễn Sinh Sắc đi coi thi Hương ở tỉnh Thanh Hóa, không may ở nhà, Bà bị lâm bệnh nặng. Mặc dầu được cậu Nguyễn Sinh Cung cùng bà con lối xóm đã tận tình thuốc thang, cứu chữa, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe quá yếu, ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (10/2/1901), bà Hoàng Thị Loan đã trút hơi thở cuối cùng, về cõi vĩnh hằng. Bà được bà con, làng xóm và cậu Nguyễn Sinh Cung đưa tới nơi an nghỉ tại núi Tam Tầng, thuộc dãy núi Ngự Bình bên dòng Hương Giang ở kinh thành Huế.