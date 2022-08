Trang trọng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 diễn ra trang trọng, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho toàn thể huấn luyện viên, vận động viên và nhân dân tham gia buổi lễ.

Tối 13/8, tại Sân vận động Vinh diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

Tham dự Lễ khai mạc, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông –Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

Tranh tài ở 18 môn thi đấu

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 được tổ chức nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, góp phần làm phong phú đa dạng các hoạt động của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đại hội lần này có sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; tham gia tranh tài ở 18 môn thi đấu, gồm: Đẩy gậy, Bi sắt, Việt dã, Vovinam, Karatedo, Bóng chuyền, Bóng chuyền bãi biển, Võ cổ truyền, Vật, Bóng bàn, Đá cầu, Bóng đá, Cầu lông, Điền kinh, Bơi, Cờ vua, Bắn nỏ và Kéo co.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thực hiện nghi thức châm ngọn đuốc của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX. Ngọn đuốc sẽ luôn rực cháy trong suốt thời gian tiến hành Đại hội.

Nâng tầm vị thế của Thể dục thể thao Nghệ An

Đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nêu rõ: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, nhiều năm qua, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Thể dục thể thao.

Đồng thời, có nhiều cơ chế, chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào Thể dục thể thao quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Do đó, thể dục thể thao Nghệ An đã có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Vị thế của thể thao Nghệ An tiến bộ không ngừng và đạt ở tầm cao mới, là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện, đóng góp đáng kể vào thể thao đỉnh cao của nước nhà. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, thành tích một số môn đạt được trình độ khu vực và châu Á. Đặc biệt, phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ kính yêu đã được mọi người, mọi nhà thực hiện và duy trì thường xuyên.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 là một hoạt động lớn, khơi dậy tiềm năng về Thể dục thể thao của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cổ vũ toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khoẻ, phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh, chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” là văn kiện lịch sử đầu tiên về xây dựng nền Thể dục - Thể thao cách mạng, thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao: Dân cường thì nước thịnh.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các đồng chí, cùng toàn thể bà con Nhân dân tỉnh nhà hãy rèn luyện sức khỏe, lao động và học tập để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại buổi lễ, thay mặt toàn thể vận động viên, vận động viên Nguyễn Chiến Thắng (Đoàn thành phố Vinh) đã hứa sẽ quyết tâm thể hiện tinh thần thể thao cao thượng; Và thay mặt lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại Đại hội, trọng tài Nguyễn Văn Quyết đã đọc lời tuyên thệ vì một tinh thần công tâm, khách quan và công bằng.

Chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX - năm 2022 gồm 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng; Nghi thức khai mạc và màn đồng diễn nghệ thuật Thể dục thể thao.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật Thể dục Thể thao gồm 3 chương: Tự hào miền quê xứ Nghệ; Thể dục Thể thao Nghệ An hội tụ và tỏa sáng; Nghệ An vươn tầm cao mới. Chương trình có sự tham gia của gần 1.300 diễn viên, vận động viên trong toàn tỉnh, làm nổi bật quy mô và tầm vóc của giải đấu thể thao lớn nhất toàn tỉnh…

Lễ Khai mạc mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX - năm 2022 diễn ra trang trọng, mang lại niềm vui, phấn khởi cho toàn thể huấn luyện viên, vận động viên và nhân dân tham gia.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc: