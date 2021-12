Trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa qua các thời kỳ và các nhân chứng lịch sử, đông đảo bà con nhân dân xã Đông Hiếu.

Bác Hồ đi tham quan khu trại chăn nuôi lợn của Nông trường Đông Hiếu. Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh có 2 lần về thăm quê, đó là năm 1957 và năm 1961. Trong lần về thăm quê năm 1961, Nông trường Đông Hiếu (xã Đông Hiếu bây giờ) thuộc huyện Nghĩa Đàn nay là thị xã Thái Hòa vinh dự được đón Người về thăm. Tại đây, Bác đã ân cần thăm hỏi, động viên, trò chuyện với cán bộ, công nhân nông trường và bà con nhân dân.



Trong cuộc nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại Nông trường Đông Hiếu, Người nhấn mạnh về trách nhiệm của nông trường với đồng bào, nhân dân địa phương. Người cũng ghi nhận, khen ngợi những thành tích mà nông trường đã đạt được và nêu rõ những ưu điểm trên các lĩnh vực cụ thể để cán bộ, công nhân nông trường cố gắng phát huy.

Chiều 10/12, thị xã Thái Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu. Trong ảnh, các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bia ghi danh 10 liệt sỹ hy sinh tại khuôn viên trụ sở xã Đông Hiếu. Ảnh: Danh Thủy

Đồng thời, Người cũng nhắc nhở không phải vì có nhiều thành tích tốt mà tự kiêu, tự đại. Cần khắc phục những khó khăn, cải tiến công cụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất, quan tâm đến các vấn đề ăn uống, học hành, giải trí cho công nhân, phát triển phong trào thi đua ra toàn nông trường, giữa nông trường này và nông trường khác.



Nhằm lưu lại những kỷ vật, những hình ảnh đáng nhớ trong ngày 10/12/1961, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Đàn (nay là thị xã Thái Hòa) nói chung, xã Đông Hiếu nói riêng đã xây dựng nơi ấy thành một khu lưu niệm trưng bày những tài liệu, hiện vật, hình ảnh về Bác và quê hương Thái Hòa.

Tại buổi lễ, diễn văn kỷ niệm do đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Thái Hòa trình bày, trân trọng ôn lại những ký ức đẹp, sâu sắc trong lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu, xã Đông Hiếu; bày tỏ lòng biết ơn, thành kính của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thị xã Thái Hòa đối với Bác Hồ.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Danh Thủy

60 năm qua, những tình cảm và những lời căn dặn quý báu của Người được cán bộ, nhân dân thị xã Thái Hòa nói chung, xã Đông Hiếu nói riêng luôn khắc ghi, trở thành kim chỉ nam, nguồn động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Thái Hòa và xã Đông Hiếu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng tỉnh nhà, cả nước tô đẹp thêm cho những trang sử vẻ vang.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Hòa sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo, linh hoạt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ III và đặc biệt là Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận 21 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Danh Thủy

Cùng đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thị xã. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Thái Hòa đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bia ghi danh 10 liệt sỹ hy sinh tại khuôn viên trụ sở xã Đông Hiếu; trồng cây lưu niệm và thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo nông trường, hộ công nhân khó khăn trên địa bàn xã Đông Hiếu.

Thị xã Thái Hòa cũng đã tổ chức lễ khai trương hệ thống phản ánh tương tác trực tuyến giữa người dân và cấp ủy, chính quyền thị xã. Ảnh: Danh Thủy

Dịp này, thị xã Thái Hòa cũng đã tổ chức lễ khai trương hệ thống phản ánh tương tác trực tuyến giữa người dân và cấp ủy, chính quyền thị xã Thái Hòa.