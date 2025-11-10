Xã hội Trao 100 suất quà của Trung ương Đoàn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An Được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, sáng 11/10, tại xã Thông Thụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn xã Thông Thụ tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Ca sĩ Hà Quỳnh Như đồng hành cùng chương trình trao quà và đem đến những tiết mục văn nghệ sôi động, ấm áp tới các em nhỏ. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phát biểu tại chương trình, chị Trịnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An cho biết, thấu hiểu hoàn cảnh của các em nhỏ những ngày qua phải chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 mà chưa thể đón một Trung thu trọn vẹn, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức “Trung thu muộn” cho các em.

Đồng thời, trao hỗ trợ nhằm giúp các em sớm ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An trao quà cho các em nhỏ. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất quà có tổng trị giá 120 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà là nguồn động viên ý nghĩa để hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh đó, ca sĩ Hà Quỳnh Như đã gửi tặng nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, mang đến tiếng cười và niềm vui cho các em học sinh.

Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Trung thu đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thông Thụ với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị, cá nhân đã quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho thiếu nhi vùng biên giới.