Trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Công an huyện Kỳ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lữ Thảo Hương (SN 1977), trú tại bản Kèo Lực 1, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

(Baonghean.vn) - Sáng 11/5, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý về 5 dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.