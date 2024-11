Xã hội Trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo tại huyện Thanh Chương và Yên Thành Sáng 7/11, Báo Nghệ An phối hợp cùng đại diện nhà tài trợ là Công ty TNHH Hoa Thường và Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Thanh Chương và Yên Thành.

Tham dự có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Ông Nguyễn Thủ Thường - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường; Ông Trương Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An, chính quyền địa phương 2 xã Đại Đồng (Thanh Chương) và Vĩnh Thành (Yên Thành).

Tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty TNHH Hoa Thường ủng hộ cho gia đình chị: Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1979, ở thôn Văn Long, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương.

Trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty TNHH Hoa Thường ủng hộ cho chị: Nguyễn Thị Hiệp, ở thôn Văn Long, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Gia đình chị Hiệp thuộc diện hộ nghèo, chồng chị là anh Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1976 bị mắc bệnh hiểm nghèo từ năm 2011 đến nay. Hiện gia đình chị Hiệp trông chờ vào gần 5 triệu đồng tiền lương công nhân của chị, đang ở nhờ nhà ông bà ngoại.

Bố mẹ chị Hiệp cũng thuộc diện khó khăn, già yếu, sống dựa vào 2,6 triệu đồng tiền trợ cấp chất độc da cam của ông Quý (bố đẻ chị Hiệp).

Dịp này, đoàn cũng trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Nghi, sinh năm 1937, ở xóm Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Nghi Thành, do Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An hỗ trợ.

T rao 50 triệu đồng hỗ trợ bà Trần Thị Nghi, ở xóm Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, do Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An hỗ trợ. Ảnh: Thu Hương

Gia đình bà Nghi thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, căn nhà làm từ lâu đã bị mối mọt có nguy cơ đổ sập cao, không có điều kiện sửa chữa và làm mới nhà ở. Bản thân bà nuôi và thờ cúng em trai chồng là liệt sĩ Ngô Trí Lâm. Hiện bà ở cùng 2 người con gái bị mù, đó là chị: Ngô Thị Tình sinh năm 1968 và Ngô Thị Thu Sinh, sinh năm 1972.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị tài trợ là Công ty TNHH Hoa Thường và Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An - những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, luôn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, để "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, và là minh chứng sinh động nhất khẳng định truyền thống, đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân” đầy nhân nghĩa của người dân xứ Nghệ.