Trao 120 triệu đồng xây dựng Nhà tình nghĩa cho Trung úy Phan Thế Cơ ở huyện Tương Dương

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tương Dương trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình Trung úy Phan Thế Cơ. Ảnh: Đình Tỷ

Gia đình đồng chí Trung úy Phan Thế Cơ trú tại bản Chẵn, thị trấn Thạch Giám (Tương Dương), thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ “ Vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Công an tỉnh Nghệ An.