Trao 270 giải cho các VĐV tham gia Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình nghệ thuật tại Nghệ An

Thể thao

Trao 270 giải cho các VĐV tham gia G iải khiêu vũ thể thao và các loại hình nghệ thuật tại Nghệ An

Ngày 2/11, tại phường Trường Vinh, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Nghệ An tổ chức Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ II - năm 2025.