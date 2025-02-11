Chủ Nhật, 2/11/2025
Thể thao

Trao 270 giải cho các VĐV tham gia Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình nghệ thuật tại Nghệ An

Hải Hưng 02/11/2025 22:05

Ngày 2/11, tại phường Trường Vinh, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Nghệ An tổ chức Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ II - năm 2025.

bna_dancer34.jpg
Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ II - năm 2025 được Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Nghệ An tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer19.jpg
Giải có sự tham gia của hơn 500 VĐV đến từ các CLB Dancesport của tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn như Hà Nội, TP. HCM, Hà Tĩnh... Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer20.jpg
Hơn 100 Câu lạc bộ DanceSport của tỉnh Nghệ An, cùng một số tỉnh, thành, ngành đã cử lực lượng VĐV đông đảo tham dự giải. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer15.jpg
Tới dự Lễ Khai mạc Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ II năm 2025 có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL Nghệ An và Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer2.jpg
Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị phát triển phong trào DanceSport tốt nhất trong thời gian qua. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer12.jpg
Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ của giải. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer11.jpg
Điều hành giải là những trọng tài chuyên nghiệp và huấn luyện viên cấp quốc gia. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer38.jpg
Các VĐV nhí của CLB DanceSport cùng hòa mình vào không gian sôi động của 12 nội dung thi đấu – từ khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại, aerobics, yoga, đến line dance và dance fitness. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer30.jpg
Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh và phát triển phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao nói riêng và các loại hình thể thao nghệ thuật nói chung trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer27.jpg
Thông qua giải đấu này, các câu lạc bộ, các vận động viên cọ xát, được tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, xây dựng một cộng đồng năng động, lớn mạnh. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer26.jpg
Giải cũng là cơ hội để phát triển, bồi dưỡng, và tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, có thành tích xuất sắc để tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer9.jpg
Những gương mặt sáng giá của DanceSport Nghệ An và Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer7.jpg
Các VĐV thuộc CLB của Nghệ An như Bảo DanceSport hay MegaDance, HDFitness... thi đấu ấn tượng tại giải lần này. Ảnh: Hải Hưng
bna_dancer349(1).jpg
Đặc biệt giải năm nay có sự tham dự của hầu hết các gương mặt sáng giá nhất của DanceSport Việt Nam bao gồm cặp đôi kỳ cựu Phan Hiển – Thu Hương, cặp đôi trẻ Ngọc An – Tố Uyên, Nam Anh – Anh Phương và các cặp đôi nội dung Standard như Vũ Hoàng Anh Minh – Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Trung Thực – Thạch Ngọc Anh... Ảnh: Hải Hưng
DANCE123
Kết thúc giải, BTC đã trao hơn 270 giảI cho nhiều nội dung thi đấu. (Trong ảnh: VĐV Đậu Thị Mai Châu nhận Cúp Vàng cho màn đồng diễn thi đấu Nhảy hiện đại thiếu niên). Ảnh: Hải Hưng
bna_traogiai4.jpg
Nội dung standard, cặp đôi Vũ hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân giành giải Nhất. Ảnh: Hải Hưng
bna_traogiai1.jpg
Cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương giành giải Nhất Hạng A người lớn điệu La Tinh. Ảnh: Hải Hưng
bna_traogiai5.jpg
Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ II - năm 2025 chính thức khép lại vào tối nay (2/11) sau một ngày thi đấu sôi nổi và đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng những người yêu mến DanceSport của Nghệ An và trong cả nước. Ảnh: Hải Hưng

