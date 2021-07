Trao 352 tấn hàng hóa của Nghệ An ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh

Đại diện Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trao tặng hàng hóa do nhân dân Nghệ An ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Hữu Thống

Tại lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn đến nhân dân tỉnh Nghệ An đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ hàng hóa, lương thực, thực phẩm và nhân lực với TP Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19.



Số hàng hóa này sau khi được phân loại sẽ được phân bổ cho quận, huyện phân bổ tới các bếp ăn trong các khu vực cách ly, bệnh viện điều trị Covid, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trong thời gian sớm nhất.

Đây là số hàng hóa đóng góp từ chương trình “Vì thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh vận chuyển hàng hóa, lương thực do nhân dân Nghệ An ủng hộ sáng 21/7. Ảnh: Xuân Phú

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An có công văn đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng hai địa phương phối hợp để đón công dân Nghệ An về quê bảo đảm an toàn và chu đáo nhất.