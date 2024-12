Trao 39 di ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân ở Nghệ An

Phan Tuyết - 23/12/2024 15:19

Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bàn giao ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân trên địa bàn huyện Tương Dương. Đây là hoạt động nằm trong dự án phục chế ảnh màu cho các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn do Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị thực hiện.