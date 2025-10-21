Xã hội Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Trung Lộc Sáng 21/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Lực - Thành phố Hà Nội và xã Trung Lộc tổ chức lễ trao tặng số tiền 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa.

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao tặng số tiền 50 triệu đồng do Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Lực - Thành phố Hà Nội hỗ trợ cho bà Hoàng Thị Lan (sinh năm 1966), thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Thưởng ở xóm Yên Kim La, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Bà Hoàng Thị Lan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, bản thân bà sức khỏe yếu nhưng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để nuôi người con trai duy nhất ăn học.

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi vận động xây dựng được 611 ngôi nhà tình nghĩa.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giúp các gia đình có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cũng như góp phần cùng địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.