Xã hội

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Hưng Nguyên Nam

Thu Hương 09/10/2025 13:30

Sáng 9/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp cùng đại diện nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam

Tham dự buổi lễ có ông: Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An; về phía xã Hưng Nguyên Nam có bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBND xã.

HNN
Trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty TNHH Minh Quang, xã Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hải - thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Sin và 2 anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn và liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, ở xóm Yên Thọ, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty TNHH Minh Quang, xã Quỳnh Lưu ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1957 - thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Sin và 2 anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn và liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu ở xóm Yên Thọ, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An.

Hoàn cảnh gia đình ông Hải thuộc diện khó khăn của xã Hưng Nguyên Nam.

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi vận động xây dựng được 609 ngôi nhà tình nghĩa.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giúp các gia đình có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cũng như góp phần cùng địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

      Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Hưng Nguyên Nam

