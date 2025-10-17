Xã hội Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Tân Mai Chiều 17/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với phường Tân Mai tổ chức lễ trao tặng số tiền 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa.

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và đơn vị tài trợ là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre trao tặng số tiền 60 triệu cho ông Nguyễn Văn Linh - con liệt sĩ Nguyễn Văn Hệ ở khối Đông Triều, phường Tân Mai ( Nghệ An).

Trao tặng số tiền 60 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Linh - con liệt sĩ Nguyễn Văn Hệ ở khối Đông Triều, phường Tân Mai (Nghệ An) dp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre ủng hộ. Ảnh: PV

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi vận động xây dựng được 610 ngôi nhà tình nghĩa.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giúp các gia đình có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cũng như góp phần cùng địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.