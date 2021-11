Trao 80 triệu đồng xóa nhà dột nát và tặng bò sinh sản cho người dân xã Xiêng My (Tương Dương)

Nhằm góp phần chung tay hỗ trợ xã nghèo, sáng nay, tại lễ công bố bản Phẩy đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân của xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Báo Nghệ An phối hợp cùng Bưu điện tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức trao tặng 80.000.000 đ cho 4 hộ gia đình, mỗi hộ 20.000.000đ để hỗ trợ xóa nhà tranh tre dột nát.

Đây là số tiền trích từ quỹ phúc lợi của các đơn vị, góp phần chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, cải thiện đời sống của các hộ nghèo.

Các đồng chí: Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh và ông Nguyễn Anh Tú - đại diện Tập đoàn Thiên Minh Đức trao 80 triệu đồng hỗ trợ 4 gia đình xóa nhà dột nát. Ảnh: Thành Cường

Cùng ngày, đoàn công tác Báo Nghệ An cùng lãnh đạo xã Xiêng My trực tiếp trao bò cho 2 hộ nghèo là gia đình anh Vi Văn Yên và Vi Văn Thin cùng trú tại bản Piêng Ồ. Mỗi hộ được tặng 1 con bò sinh sản trị giá 17 triệu đồng. Đây là những con bò giống khỏe mạnh, đã được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ của cơ quan chuyên môn. Toàn bộ kinh phí mua bò là nguồn đóng góp của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An nhằm giúp đỡ các hộ nghèo ở xã Xiêng My (Tương Dương) có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Báo Nghệ An tặng bò cho 2 hộ nghèo ở xã Xiêng My huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, Đoàn Thanh niên Chi đoàn Báo Nghệ An cũng đã tặng quà cho em Lữ Thị Phương (SN 2014), có hoàn cảnh khó khăn được chi đoàn nhận giúp đỡ.

Đại diện Chi đoàn Báo Nghệ An tặng quà cho em Lữ Thị Phương. Ảnh: Tiến Đông

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2021) của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.