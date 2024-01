(Baonghean.vn) - Sáng 30/1, trong khuôn khổ chương trình khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024, Ban Tổ chức Giải Báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An năm 2023 tổ chức lễ trao giải và phát động hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và giải “Búa liềm vàng - Nghệ An 2024".

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; Bùi Duy Đông - Bí thư Huyện ủy Đô Lương; Nhà báo Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 2023, hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” do Trung ương phát động, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Giải Báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn phát động và xây dựng thể lệ giải, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí 'Búa liềm vàng - Nghệ An 2023'. Ảnh: Đức Anh

Ngoài 3 cơ quan báo chí của tỉnh Nghệ An, còn có 18 cơ quan báo chí thường trú, 13 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị và 10 đơn vị ngoài cơ quan báo chí, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm dự thi.

Trong tổng số hàng nghìn tác phẩm được đăng tải phát sóng, các cơ quan báo chí và các tác giả đã lựa chọn gửi về ban tổ chức 133 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình và ảnh báo chí.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Nhất cho 3 tác phẩm. Ảnh: Đức Anh.

Nhìn chung, các tác phẩm đã phản ánh một cách toàn diện, sinh động và đa chiều về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp ở Nghệ An trong năm 2023.

Nhiều tác phẩm đã có tính phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương cán bộ, đảng viên điển hình tiên tiến để lan tỏa, cổ vũ động viên phong trào; đồng thời, phản ánh những vấn đề còn tồn tại bất cập, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao giải Nhì cho 8 tác phẩm. Ảnh: Đức Anh.

Hội đồng giám khảo Giải Búa liềm vàng của tỉnh, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trung thực, khách quan, đã thống nhất chọn ra 42 tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh, trao giải, gồm 3 giải Nhất; 8 giải Nhì; 13 giải Ba; 18 giải Khuyến khích.

Trao giải Ba cho 13 tác phẩm. Ảnh: Đức Anh.

Trao giải Khuyến khích cho 18 tác phẩm. Ảnh: Đức Anh.

Ban Chỉ đạo giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An đã quyết định khen thưởng 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023, gồm: Báo Quân Khu 4; Phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Phòng Thời sự - Chính trị, Báo Nghệ An; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu; đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Nghệ An; lãnh đạo trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ (Phụ trách mảng báo chí).

Tặng thưởng 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023 và các tác giả, nhân vật tiêu biểu tham gia giải. Ảnh: Đức Anh

Ban Chỉ đạo giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An cũng quyết định trao giải cho 3 tác giả, nhân vật tiêu biểu tham gia giải gồm: Ông Hà Lạc (89 tuổi), cộng tác viên Báo Quân Khu 4 - tác giả cao tuổi nhất có tác phẩm tham gia; phóng viên Hồ Ngân Hạnh (24 tuổi), Phòng Thời sự - Chính trị, Báo Nghệ An – tác giả trẻ tuổi nhất có tác phẩm tham gia và đoạt giải; ông Phan Văn Hải - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm “Vì Phan Hải là đảng viên”.

Tặng thưởng 5 tác phẩm chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng. Ảnh: Đức Anh

Cũng dịp này, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An 2023 quyết định khen thưởng 5 tác phẩm chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng.

Các tác phẩm chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng: 1. Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: “Hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở”, nhóm tác giả Mai Giang; Lê Đồng; Xuân Hải (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu). 2. Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: “Vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly - Nguyễn Tiến Đông (Báo Nghệ An) 3. Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình: “Nhận diện và đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, tác giả Nguyễn Văn Thực (Công an Thành phố Vinh). 4. Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về kết quả đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh: “Sắp xếp đơn vị hành chính – không chỉ là phép cộng”, nhóm tác giả Hoa Mơ - Hữu Dũng - Nguyễn Thủy (Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An). 5. Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Mãi mãi lòng chúng ta”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Nga - Trần Thị Thanh Hoa Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Nghi Lộc).

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An đã phát động "Giải Búa liềm vàng – Nghệ An 2024" và bày tỏ hy vọng giải thưởng Búa liềm vàng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng và ủng hộ to lớn, với những tìm tòi, sáng tạo của những người cầm bút trên “mặt trận” của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định: Năm 2024, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng với rất nhiều nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi quyết tâm chính trị và nỗ lực cao hơn để hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Do vậy, để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, để đạt được những kết quả đề ra trong sự phát triển, đổi mới của tỉnh thời gian tới, đồng chí mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành trên mặt trận thông tin tuyên truyền toàn diện tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, từ đó tăng cường thêm niềm tin yêu của Nhân dân với Đảng./.