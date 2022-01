Trao Giải báo chí Búa liềm Vàng tỉnh Nghệ An​ năm​ 2021​ cho 42 tác phẩm xuất sắc

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí “Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021”; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai. Về phía Hội nhà báo tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, các nhà báo địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm Vàng” do Trung ương phát động, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí “Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021”, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông ban hành công văn phát động và xây dựng thể lệ giải, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Nghệ An và cộng tác viên tham gia.



Đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải C Giải Báo chí Búa liềm vàng toàn quốc năm 2021. Ảnh tư liệu: HT

Trong tổng số hàng nghìn tác phẩm được đăng tải phát sóng, các cơ quan báo chí và các tác giả đã lựa chọn gửi về ban tổ chức 126 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Nhìn chung, các tác phẩm đã phản ánh một cách toàn diện, sinh động và đa chiều về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các chủ trương Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp ở Nghệ An trong năm 2021.

Nhiều tác phẩm đã có tính phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương cán bộ đảng viên điển hình tiên tiến để lan tỏa, cổ vũ động viên phong trào; đồng thời phản ánh những vấn đề còn tồn tại bất cập, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Ban giám khảo giải Búa liềm Vàng của tỉnh, trên tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực đã thống nhất chọn ra 42 tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình để tôn vinh, trao giải, gồm 3 giải Nhất; 8 giải Nhì; 13 giải Ba; 18 giải Khuyến khích. Tại Giải Búa liềm Vàng toàn quốc năm 2021, Nghệ An cũng vinh dự có các tác phẩm vào chung khảo, trong đó đạt 1 Giải C và 1 giải Khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm Vàng tỉnh Nghệ An năm 2021 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm Vàng tỉnh Nghệ An năm 2021, đánh giá, đây là giải báo chí được tổ chức hàng năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi vai trò sáng tạo của các cây bút chuyên và không chuyên trong việc tìm tòi, phát hiện đề tài và dấn thân cho lĩnh vực này.

“Mỗi bài viết, phóng sự, chương trình đăng, phát về công tác xây dựng Đảng sẽ giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh của người cộng sản, thực sự là tấm gương sáng trong cuộc sống cũng như trong công việc, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, để Đảng ta xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời dặn của Bác Hồ kính yêu”, đồng chí khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đức Anh

Các tác giả, nhóm tác giả vinh dự nhận giải Ba giải báo chí Búa liềm Vàng Nghệ An 2021. Ảnh: Đức Anh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các tác giả có tác phẩm được trao giải Báo chí Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021 và Giải Búa liềm Vàng toàn quốc, những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc cho mùa giải, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp trực tiếp, gián tiếp của các phóng viên, biên tập viên cho lĩnh vực thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021 đề nghị, cần phát huy, rút kinh nghiệm và bài học để có định hướng cho những mùa giải sau về chủ đề, về thể loại, theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của tỉnh trong từng năm, từng giai đoạn phát triển.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2022. Ảnh: Đức Anh

Ban Chỉ đạo tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo để làm sao Giải Búa liềm Vàng - Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu hơn nữa, có sức hấp dẫn, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cây bút chuyên và không chuyên, để ngày càng có nhiều tác phẩm có giá trị, khẳng định uy tín và tầm vóc của Giải báo chí Búa liềm Vàng Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn, trong năm 2022, các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tiếp tục thâm nhập sâu vào đời sống thực tiễn, thể hiện tình cảm với Đảng, với Nhân dân bằng những tác phẩm báo chí chất lượng cao, không chỉ phản ánh, truyền thông đơn thuần, mà góp phần cổ súy, phát triển các giá trị mới, các giá trị tốt đẹp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia hưởng ứng giải Búa liềm Vàng Nghệ An năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Ban Chỉ đạo trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia hưởng ứng giải Búa liềm Vàng Nghệ An năm 2021, gồm: Hội Nhà báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và bà Hồ Thị Thu Hà - chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trao giải thưởng dành cho tác giả cao tuổi nhất và nhân vật tiêu biểu nhất trong tác phẩm được vinh danh. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng dành cho tác giả cao tuổi nhất cho cụ Nguyễn Thế Viên, 92 tuổi, trú tại xóm Ngọc Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành; Giải thưởng dành cho nhân vật tiêu biểu nhất trong tác phẩm được vinh danh cho ông Vừ Vả Chống - Bí thư Chi bộ bản Trung tâm, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.