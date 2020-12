Trao giải cuộc thi bút ký, phóng sự '990 năm Đất và Người Nghệ An'

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các nhà báo, cộng tác viên, các tác giả đạt giải.

Các đại biểu dự Lễ trao giải. Ảnh: P.V

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ - Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi đã có sức lan tỏa và làm sâu sắc hơn ý nghĩa to lớn của các sự kiện trọng đại trên quê hương Nghệ An. Trong đó, nổi bật là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025...

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Tâm Quang. Ảnh: P.V Cuộc thi đã thu hút 150 tác phẩm, là một kênh quảng bá về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, các điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng và hấp dẫn của Nghệ An nhằm thu hút khách du lịch. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nói chung, kinh tế du lịch nói riêng và thu hút đầu tư vào Nghệ An.



Các tác giả đã bám sát chủ đề cuộc thi, triển khai các đề tài phong phú, đa dạng, dày công nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực tế, có những bài báo, trang viết sinh động, hấp dẫn, phản ánh những góc nhìn sâu sắc về văn hóa, lịch sử, quê hương, con người Nghệ An từ xưa đến nay.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Nhì. Ảnh: P.V Với 35 tác phẩm lọt vào chung khảo, được đăng tải trên báo Lao Động và được in thành sách “990 năm Đất và Người Nghệ An, tiềm năng và khát vọng phát triển” phát hành rộng rãi đã giới thiệu đến độc giả những góc nhìn đa dạng, sâu sắc, nhân văn về con người, văn hóa của vùng đất xứ Nghệ.



Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao thưởng cho 11 tác phẩm đạt giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho phóng sự “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải” của tác giả Nguyễn Tâm Quang.