Trao giải Cuộc thi 'Sáng tạo cùng CodeKitten 2022'

Dự Lễ trao giải có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thí sinh và Hội Đồng đội các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi Sáng tạo cùng CodeKitten (phần mềm lập trình thuần Việt) được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An phát động với chủ đề “Tự hào thiếu nhi quê hương Bác”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/1 đến hết ngày 6/4/2022.



Đối tượng của cuộc thi là các em thiếu nhi, học sinh đang học tập, sinh hoạt trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021 - 2022 với 2 bảng thi A (dành cho khối tiểu học) và B (dành cho khối THCS).

Các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Đồng đội tỉnh trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham gia cuộc thi, các em học sinh sẽ được tạo điều kiện để thể hiện tài năng, kiến thức và sự sáng tạo của mình khi tham gia lập trình các sản phẩm công nghệ thông qua 3 nội dung chính gồm: Nghệ An - vùng đất truyền thống, Nghệ An - quê hương tươi đẹp, Nghệ An - mảnh đất năng động, hội nhập, phát triển.



Kết thúc cuộc thi, đã có 19 thí sinh và nhóm thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích; 2 tập thể có thành tích xuất sắc nhất.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH và đơn vị tài trợ trao giải Ba cho các thí sinh. Giải Nhì được trao tại các điểm cầu cấp huyện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh Đại diện Ban Tổ chức trao giải tập thể có thành tích xuất sắc tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh