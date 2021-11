Toàn cảnh sự kiện lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: D.T Sáng 24/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã phối hợp tổ chức lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Nghệ An, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Liên hiệp các hội KH&KT Nghệ An, Phó ban tổ chức cuộc thi, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An, Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An, Liên đoàn Lao động Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. Để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh, Ban tổ chức đã thực hiện test nhanh Covid-19 cho tất cả các thành viên tham dự và một số nhóm tác giả sẽ được gửi giải về tận địa phương.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc được thực hiện theo Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với tỉnh Nghệ An năm 2021 là năm đầu tiên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An chủ trì, tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật.

Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2020-2021. Ảnh: D.T

Tổng kết hội thi, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2020-2021 đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các giải pháp xuất sắc nhất. Cụ thể:



Năm 2020, tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc đoàn Nghệ An vinh dự có 3 mô hình, sản phẩm đạt giải toàn quốc . Dịp này, Ban thi đua - khen thưởng tỉnh cũng đã trao Bằng khen cho những giáo viên hướng dẫn có thành tích cao tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Nghệ An, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: D.T

Trong năm 2021 vừa qua, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.



Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng là cuộc thi quốc gia được tổ chức hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Năm 2021 là năm tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi lần thứ 17. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng, hướng thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động khoa học công nghệ, trí tuệ vào nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao chất lượng học tập, làm ra những sản phẩm thiết thực, hữu ích phục vụ đời sống, sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn thanh thiếu niên tham dự, đây cũng là một môi trường tốt giúp các em vừa học, vừa chơi đầy tính sáng tạo và khoa học.

Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham dự. Ảnh: D.T Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 17 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Trong đó, 3 giải Nhất thuộc về các sản phẩm "Ứng dụng học tốt mùa Covid môn Toán - tiếng Anh", "Phần mềm luyện thi vào lớp 10" và "Hệ thống cảnh báo khu vực lũ quét và dòng chảy nguy hiểm". Đây đều là những sản phẩm có tính ứng dụng cao, thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết trong quá trình nghiên cứu.