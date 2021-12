Trao hàng trăm suất quà cho học sinh và hộ nghèo huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện "Sóng và máy tính cho em; Mùa đông ấm và Xuân tình nguyện năm 2022" tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.