Trao hàng trăm triệu đồng quà Tết cho người nghèo tại Quế Phong và Nghĩa Đàn

Nhiều phần quà thiết thực đã được trao tặng các em học sinh và nhân dân xã Quang Phong. Ảnh: Đức Vũ

Hưởng ứng Thư kêu gọi "Tết vì người nghèo" của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã về thăm hỏi, chúc tết cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân xã Quang Phong, huyện Quế Phong.



Tại đây, đoàn đã trao 216 suất quà Tết cho các em học sinh Trường Tiểu học Quang Phong 2 và thăm hỏi, chúc tết chính quyền địa phương, người dân, đồng thời trao tặng nhiều lương thực, thực phẩm, đồ dùng học tập với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về An toàn giao thông cho các em học sinh trên địa bàn xã Quang Phong.

Đức Vũ