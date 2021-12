Trao học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho 68 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Bắc Trung Bộ

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Báo Tuổi trẻ và các đơn vị đồng hành trao Giấy chứng nhận học bổng và quà cho 20 sinh viên Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh