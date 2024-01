Trao học bổng và quà Tết cho hộ nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, đánh giá kết quả hoạt động Hội Nhà báo Nghệ An năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, triển khai các nội dung tại Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024, trao giải “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023”.