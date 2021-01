Trao quà cho người dân ở các địa phương

Quỹ thiện tâm (Tập đoàn VinGroup) cùng tạp chí Nhà đầu tư đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà tết 2021 cho người nghèo ở huyện Thanh Chương.



Thông qua chương trình, đã tặng 500 suất quà tết cho người nghèo trên toàn huyện (mỗi suất quà trị giá 600 nghìn, trong đó có 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 hộp bánh trị giá 100 nghìn đồng). Tổng tiền quà trao tặng cho người nghèo là 300 triệu đồng.

Thành Trung

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ trao quà cho người nghèo. Ảnh: Nguyễn Hường

Hội Võ thuật cổ truyền Nghệ An, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an huyên Tân Kỳ phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) đã tổ chức tặng quà cho 40 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo trên địa bàn xã để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tổng các phần quà là 25.000.000 đồng. Món quà của các cơ quan, đơn vị đã giúp cho người nghèo có cái tết ấm no, đủ đầy hơn.

Nguyễn Hường