Trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19

Tặng quà lực lượng CBCS làm nhiệm vụ tại bệnh viện. Ảnh: Huyền Thương

Đoàn công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng CBCS đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.



Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện đang điều trị cho 31 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và theo dõi trên 50 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn. Đây là khu vực tuyến đầu tiếp nhận, điều trị các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, do vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu. Để tăng cường công tác ANTT cho khu điều trị và khu khám sàng lọc, Công an Nghệ An đã bố trí 2 chốt kiểm soát đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu cách ly, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ CBCS tham gia làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, đoàn đã trao tặng quà và 5 triệu đồng cho tổ công tác, lực lượng bảo vệ của bệnh viện.

Huyền Thương