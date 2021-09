Trao quà hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt Quỳnh Lưu

Chiều cùng ngày, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã Hoàng Mai do đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm Trưởng đoàn đã đến trao hàng hóa ủng hộ huyện Quỳnh Lưu gồm: 100 túi quà an sinh và 1 tấn gạo, với tổng trị giá 45 triệu đồng. Các hàng hóa thiết yếu này được UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu phân bổ cho nhân dân vùng ngập lụt ở các xã Quỳnh Giang, thị trấn Cầu Giát và Quỳnh Diễn.

Trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do mưa lũ. Ảnh: Bình Nguyên

Cũng trong chiều nay, Công đoàn Công an Nghệ An phối hợp với Công đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Quỳnh Lâm. Theo đó, 200 thùng mì tôm, 200 thùng nước khoáng với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng đã được trao cho người dân.