Trao quà Tết cho người lao động, hộ nghèo tại Công ty May Minh Anh và huyện Quỳnh Lưu

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đại diện Lãnh đạo Vietcombank Nghệ An tặng quà tại Công ty CP May Minh Anh. Ảnh: Minh Tuyết

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Vinh đã trao tặng quà cho 200 người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị F0 tại Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên và Công ty CP May Minh Anh - Đô Lương với tổng số tiền 100 triệu đồng.