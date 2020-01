Trao quà Tết cho người nghèo ở Hưng Nguyên, TP Vinh và Tân Kỳ

Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao quà Tết cho người dân xã Hưng Chính, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao tặng 400 suất quà trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên) và xã Hưng Chính (TP Vinh).



Trong những năm qua cùng với việc tập trung xây dựng phát triển hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP tại Nghệ An, Công ty TNHH VSIP Nghệ An luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng an sinh xã hội.

Đây là hoạt động thường niên của Công ty TNHH VSIP Nghệ An trong dịp Tết đến, Xuân về nhằm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, cũng như tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương thuộc Hưng Nguyên và TP Vinh nơi có dự án triển khai được đón Tết đầy đủ, ấm áp hơn.

Thanh Lê