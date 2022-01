Trao quà Tết cho người nghèo tại Quế Phong và Quỳ Hợp

Trao quà “Tết ấm biên cương - Áo ấm cho em” tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

* Chương trình “Tết ấm biên cương - Áo ấm cho em” đã được tổ chức tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Tham dự có đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, Phòng Thi hành án & Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nghệ An, Công ty Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ, Quỹ Từ thiện Làng Ta và huyện Quế Phong.



Trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

Tại đây, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho 100 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 6 áo, 1 gói bột ngọt, 1 chăn, 3 gói bột nêm, tiền mặt với tổng giá trị 65 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cũng đã trao áo ấm, sữa, bánh kẹo, đồ chơi cho 1.419 em học sinh (mầm non, tiểu học, THCS) của xã Mường Nọc, với tổng trị giá 142 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con các dân tộc vùng cao; đồng thời động viên cán bộ, giáo viên và bà con đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên cương của Tổ quốc vui Xuân, đón Tết.

Nguyễn Việt

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An hỗ trợ 46 suất quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Hạ Sơn. Ảnh: Phan Giang

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đã trao 45 suất quà tết Nhâm Dần 2022 hỗ trợ cho 45 hộ gia đình đặc biệt khó khăn và Chi đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước tỉnh trao 1 suất quà Tết tặng cho một em học sinh vượt khó học giỏi ở xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp), mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tại chương trình “tặng quà Tết vì người nghèo năm 2022” là 46 triệu đồng.



Sự chia sẻ và động viên của tập thể cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An mỗi dịp Tết đến, xuân về, sẽ giúp cho các hộ nghèo ở xã Hạ Sơn an tâm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, ấm áp tình người.

Đây là năm thứ 10 Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tặng quà Tết cho các hộ nghèo, tặng giống cây, giống con, trao học bổng, tặng xe đạp, tặng máy tính và điện thoại thông minh… cho học sinh nghèo vượt khó nhằm giúp đỡ nhân dân tại xã nghèo Hạ Sơn của huyện miền núi Quỳ Hợp theo Quyết định của UBND tỉnh về việc nhận giúp đỡ các xã nghèo ở miền Tây Nghệ An.