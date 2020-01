Trao Quyết định Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Thái Thanh Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; có trình độ Tiến sỹ Kinh tế - Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan dân chính Đảng tỉnh Nghệ An (nay là Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An); Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.