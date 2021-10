Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nghệ An

Sáng 11/10, tại TP. Vinh, Báo Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Thị ủy Cửa Lò; cùng đại diện một số ban, sở, ngành. Toàn cảnh Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Ngày 2/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 643-QĐ/TU bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, đây là vinh dự của đồng chí và cũng là niềm vui chung của Báo Nghệ An. Việc đồng tình cao đề xuất phương án nhân sự của Báo Nghệ An đã thể hiện sự quan tâm, đánh giá tốt, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ đối với cá nhân đồng chí Ngô Đức Kiên mà còn với nguồn cán bộ được rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu của Báo Nghệ An; đồng thời cho thấy được sự tin tưởng, suy tôn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An với đồng chí Ngô Đức Kiên. Thời gian qua, Báo Nghệ An cùng với các cơ quan phối hợp liên quan thực hiện công tác cán bộ khá bài bản, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian tới, Báo Nghệ An có những thuận lợi là đơn vị Anh hùng, có truyền thống, bề dày thành tích, là một trong những tờ báo Đảng địa phương mạnh của cả nước; đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động rất có trách nhiệm, năng lực công tác nâng lên rất nhiều, tập thể cơ quan đoàn kết, cộng sự, sẻ chia với nhau.

Tuy nhiên, thời gian tới, nhiệm vụ của Báo Nghệ An cũng hết sức nặng nề khi tỉnh đang rất quyết liệt tăng tốc để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời tình hình xã hội, các vấn đề khách quan khác tác động đến đời sống xã hội, đặc biệt là tác động của dịch Covid -19.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho Báo Nghệ An và tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Phân tích những thuận lợi, khó khăn đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm đối với Báo Nghệ An nói chung, tân Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên nói riêng để Báo thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh trên.

Trong đó, Báo Nghệ An cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng; cần phát huy vai trò tham mưu tích cực và hiệu quả trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thông qua suy tôn, cổ vũ, làm rõ, nhân rộng, tuyên dương việc tốt, nhân tố tích cực; đồng thời đấu tranh với tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng nhấn mạnh lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An cần tiếp tục xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh nhà; tích cực phản ánh tâm tư nguyện vọng, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An tinh thông, sắc sảo về nghiệp vụ; chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; gắn với đó là chăm lo thật tốt đời sống về mọi mặt trong cơ quan Báo Nghệ An.

Đối với tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh cần tiếp tục trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, lãnh đạo, quản lý, là nhân tố trung tâm cho tập thể, cơ quan đơn vị; đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm, xứng đáng với sự suy tôn của cơ quan, sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng mong muốn, các đồng chí lãnh đạo Báo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, sẻ chia vì sự lớn mạnh của Báo Nghệ An; toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia đã khẳng định để tạo nền tảng sức mạnh, niềm tin cho cá nhân tân Tổng Biên tập nói riêng và tập thể Ban Biên tập, lãnh đạo Báo Nghệ An nói chung vượt qua khó khăn, lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tỉnh giao, nhiệm vụ cơ quan và sự trưởng thành hơn nữa của Báo Nghệ An.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự bồi dưỡng, suy tôn, ghi nhận của tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An; cảm ơn các thế hệ cán bộ, phóng viên, viên chức của Báo Nghệ An; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò người đứng đầu để tạo dựng sức mạnh tập thể của các đồng chí nguyên Tổng Biên tập và tập thể Ban Biên tập để Báo Nghệ An có được vị thế hôm nay.

Tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn tập thể Báo Nghệ An tiếp tục cùng đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng, chia sẻ, gánh vác trọng trách.

Lãnh đạo cốt cán Báo Nghệ An chúc mừng tân Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường

Tiếp thu đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao, đồng chí Ngô Đức Kiên hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để cùng Ban Biên tập, tập thể Báo Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ được giao.