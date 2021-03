Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản Nghệ An

Dự lễ công bố có các đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm, hoa chúc mừng cho bà Bùi Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: Đ..

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long đã trao các quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc, phụ trách Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nghệ An giữ chức Tổng biên tập Nhà xuất bản Nghệ An; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Nghệ An.