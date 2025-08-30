Xã hội Trao tặng 3 sổ tiết kiệm tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ ở Vinh Phú và Hưng Nguyên Nam Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 - 2025) và Quốc khánh 2/9, ngày 30/8, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng 3 sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Vinh Phú và xã Hưng Nguyên Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và đại diện nhà tài trợ cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, gồm: bà Văn Thị Liệu, vợ liệt sĩ Phan Văn Mão, ở khối Yên Hòa, phường Vinh Phú; bà Hồ Thị Huệ, con liệt sĩ Hồ Văn Dung, ở làng Trung Thượng, xã Hưng Nguyên Nam; bà Phạm Thị Thìn, mẹ liệt sĩ Trần Văn Hồng, ở làng Hồng Lĩnh, xã Hưng Nguyên Nam; Tổng số tiền là 30 triệu đồng do Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An ủng hộ.



Ba gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Phường Vinh Phú và xã Hưng Nguyên Nam được trao tặng sổ tiết kiệm do Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An ủng hộ. Ảnh: PV

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời khơi dậy truyền thống quật cường, tinh thần học tập, lao động, cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.