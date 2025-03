Xã hội Trao tặng 5 sổ tiết kiệm tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma Kỷ niệm 37 năm ngày 64 chiến sĩ hải quân tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988-14/3/2025), sáng 14/3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn và Đô Lương.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và đại diện nhà tài trợ cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Quang cảnh buổi lễ trao sổ tiết kiệm. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, gồm: bà Trần Thị Ninh, vợ liệt sĩ Phan Huy Sơn, ở xóm 3, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu); bà Hồ Thị Khuyên, mẹ liệt sĩ Nguyễn Tất Nam, ở xã Thượng Sơn (Đô Lương); ông Phạm Văn Luật, anh trai liệt sĩ Phạm Văn Dương, ở xã Nam Kim (Nam Đàn); ông Đậu Xuân Thuốt, bố liệt sĩ Đậu Xuân Tư, ở xã Nghi Yên và bà Lưu Thị Mỹ (Linh) mẹ liệt sĩ Hồ Văn Nuôi ở xã Nghi Tiến (Nghi Lộc). Tổng số tiền là 50 triệu đồng do gia đình ông Hồ Văn Đôm ở phường Hưng Lộc, TP Vinh ủng hộ.

Trao tặng 5 sổ tiết kiệm tổng trị giá 50 triệu đồng cho 5 gia đình thân nhân liệt sĩ do gia đình ông Hồ Văn Đôm ở phường Hưng Lộc, TP. Vinh ủng hộ. Ảnh: Thu Hương

Được biết, năm 2016, thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma.

Ông Nguyễn Hồng Danh (đồng đội của 8 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma), trao quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma. Ảnh: Thu Hương

Món quà ý nghĩa nhằm động viên các gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma vơi bớt nỗi đau thương, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tiếp nối ý chí bất khuất, quật cường của các anh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, phồn vinh./.