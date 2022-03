Trao tặng 5 tấn chuối cho các bệnh viện ở Nghệ An

Hưởng ứng tinh thần vận động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh về việc đồng hành, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của nông dân, các Chi đoàn gồm: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài PT-TH Nghệ An đã liên hệ, kết nối với tổ chức Đoàn tại các tỉnh trên cả nước để đứng ra hỗ trợ, giải cứu nông sản cho bà con.

Sau khi vào cuộc “giải cứu” sản phẩm cho bà con Ninh Thuận, 5 tấn chuối này đã được vận chuyển đến một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Khu điều dưỡng Thương bệnh binh Tâm thần kinh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh; Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Tâm Thần; Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện dã chiến số 8, Bệnh viện Ung bướu.