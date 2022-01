Trao tặng áo ấm và hàng trăm suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Lưu Kiền (Tương Dương)

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa, kết nối tình yêu thương đến với những trẻ em vùng cao gặp khó khăn của cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam. Tham gia sự kiện này có ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cùng ban lãnh đạo các nhà máy xi măng ở Anh Sơn, Đô Lương và Nghi Thiết. Đại diện Báo Nghệ An có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn.

Cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Lam chuyển hàng đến điểm trường Lưu Sơn thuộc Trường Tiểu học Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Nguyên Sơn

Chương trình "Áo ấm mùa Đông" được tổ chức tại điểm trường Lưu Sơn thuộc trường Tiểu học Lưu Kiền. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại Trường Tiểu học Lưu Kiền, huyện Tương Dương, ban lãnh đạo công ty cùng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Công đoàn và các tình nguyện viên của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam tặng 276 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Mỗi suất quà gồm áo ấm, mũ len và bánh kẹo, sữa. Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cũng tặng 1 chiếc tivi 43 inch cho Trường Tiểu học Lưu Kiền. Đây là hoạt động trong chương trình "Áo ấm mùa Đông" trao tặng1.000 áo ấm, mũ len và quà của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam dành cho học sinh khó khăn 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyên Sơn

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng 1 chiếc tivi 43 inch cho Trường Tiểu học Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Nguyên Sơn

Thay mặt Ban giám hiệu, các thầy, cô cùng các em học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lưu Kiền cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam. Những món quà thực sự ý nghĩa, động viên các em học sinh vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống thường ngày.



Đoàn thiện nguyện Công ty CP Xi măng Sông Lam cùng đại biểu trao áo ấm cho học sinh điểm Trường Tiểu học Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Nguyên Sơn

Đoàn công tác trao bánh kẹo, sữa cho các học sinh Trường Tiểu học Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Nguyên Sơn

Từ khi đi vào hoạt động (năm 2016) đến nay, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã trích trên 27 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương ở các huyện Nghi Lộc, Đô Lương xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình dân sinh.

Công ty còn ủng hộ 3 tỷ đồng vào Quỹ Phòng, chống Covid-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An quản lý, góp phần cùng các địa phương triển khai phòng, chống dịch bệnh, ổn định xã hội để phát triển kinh tế. Những năm trước, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam còn hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh Bắc Trung Bộ; tặng quà, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh...

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Nguyên Sơn

Học sinh Trường Tiểu học Lưu Kiền (Tương Dương) phấn khởi khi nhận áo ấm, bành, kẹo từ Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh: Nguyên Sơn