Trao tặng cây giống, chăn bông, áo ấm cho người dân, học sinh xã Xiêng My (Tương Dương)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, tại xã Xiêng My (huyện Tương Dương), Báo Nghệ An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty cổ phần Green GMC tổ chức trao tặng cây giống, chăn bông, áo ấm cho người dân và học sinh trên địa bàn xã.

Tham gia buổi lễ, về phía đoàn công tác Báo Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn; Nguyễn Thị An Nhân - Phó phòng Xuất bản, Phó Chủ tịch Công đoàn; Phạm Văn Bằng - Phó Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An. Đồng hành có bà Đỗ Thị Bích Hảo - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Green GMC.

Báo Nghệ An đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng hơn 500 cây xoài, ổi giống cho người dân xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Nhằm giúp đỡ người dân xã Xiêng My phát triển kinh tế hộ gia đình, Báo Nghệ An đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng hơn 500 cây xoài, ổi giống cho người dân xã Xiêng My.

Cùng với việc cung cấp nguồn cây giống, cán bộ kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho bà con.

Lãnh đạo Báo Nghệ An và xã Xiêng My trồng cây xoài giống tại khuôn viên trụ sở công an xã. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua việc tặng cây giống, Báo Nghệ An cùng các đơn vị mong muốn giúp người dân xã Xiêng My thực hiện cải tạo vườn tạp, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, đáp ứng tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tiến tới xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hàng hoá.

Lãnh đạo Báo Nghệ An thăm, kiểm tra cây giống tặng cho người dân xã Xiêng My vào năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, vào năm 2022, Báo Nghệ An cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng gần 1.500 cây xoài, ổi giống cho người dân xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Xã chia cho 11 hộ gia đình có diện tích đất vườn lớn, để thí điểm xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả có quy mô.

Báo Nghệ An cũng đã vận động, kêu gọi được Công ty cổ phần Green GMC trao tặng 400 chiếc áo ấm mùa Đông và 50 chiếc chăn ấm cho học sinh Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Công ty cổ phần Green GMC trao tặng quà cho Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Công đoàn và Chi đoàn Báo Nghệ An cũng đã vận động, kêu gọi Công ty cổ phần Green GMC trao tặng 400 chiếc áo ấm mùa Đông và 50 chiếc chăn ấm cho học sinh Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Xiêng My, tổng các suất quà trị giá 50 triệu đồng.

Đồng chí Lương Hồng Sơn - Bí thư Đảng uỷ xã Xiêng My cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Nghệ An trong hơn 12 năm vừa qua. Những hoạt động giúp đỡ của Báo Nghệ An và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho xã thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn trao tặng áo ấm cho học sinh Trường Mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Bà Đỗ Thị Bích Hảo - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Green GMC trao tặng áo ấm cho học sinh Trường Mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác Báo Nghệ An và Công ty cổ phần Green GMC, cán bộ xã Xiêng My chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, đoàn công tác Báo Nghệ An và lãnh đạo xã Xiêng My cũng đã đến thăm gia đình ông Lô Đình Dung (79 tuổi, trú bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My). Ông Dung là đảng viên lão thành, có em trai là liệt sĩ, hiện sinh sống trong căn nhà xuống cấp, còn nhiều thiếu thốn.

Lãnh đạo Báo Nghệ An thăm gia đình ông Lô Đình Dung, xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Nhằm giúp đỡ ông Dung có căn nhà khang trang, vào tháng 7/2023, Báo Nghệ An đã kêu gọi, phối hợp với Công ty TNHH Hòa Hiệp trao tặng 50 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà cho ông Dung. Sau 3 tháng xây dựng, căn nhà nghĩa tình cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Lô Đình Dung xúc động, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Nghệ An và nhà tài trợ đã giúp ông được sống trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi.

Căn nhà của ông Lô Đình Dung sau khi được sửa chữa, nâng cấp bằng nguồn tài trợ của Công ty TNHH Hòa Hiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Xiêng My là một xã nghèo của huyện Tương Dương. Sau gần 12 năm thực hiện chủ trương giúp đỡ xã nghèo của UBND tỉnh, Báo Nghệ An đã giúp đỡ xã Xiêng My với nhiều hình thức như xây dựng ngân hàng bò sinh sản cho các hộ nghèo; vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xã xóa nhà tranh tre; hỗ trợ cây giống để giúp người dân xóa vườn tạp, trồng cây ăn quả phát triển kinh tế hộ gia đình; trao hàng ngàn suất quà hỗ trợ hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán.

Từ khi xã có điện lưới, Báo Nghệ An đã hỗ trợ UBND xã Xiêng My mua sắm trang thiết bị như máy vi tính, máy in, máy photocopy,... và kêu gọi, huy động kinh phí mua hàng chục bộ bàn ghế, chăn, áo ấm cho các em học sinh trên địa bàn xã... Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An cũng nhận giúp đỡ 1 em học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.