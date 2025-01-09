Thứ Hai, 1/9/2025
Trao tặng di ảnh phục chế 2 người con liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ

Nguyệt Minh 01/09/2025 15:08

Sáng 1/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Hoàng Gia Phát và nhóm TeamLee (đơn vị phục chế ảnh) tổ chức trao tặng di ảnh phục chế 2 người con liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.

Gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ giàu truyền thống cách mạng, có 2 con trai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Liệt sĩ Lưu Phi Hường (sinh năm 1952, hy sinh năm 1973 tại chiến trường Đông Nam Bộ, khi mới 21 tuổi) và liệt sĩ Lưu Phi Vinh (sinh năm 1956, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị, khi vừa tròn 16 tuổi).

trao di ảnh1
Trao tặng di ảnh phục chế 2 người con liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ. Ảnh: P.V

Trải qua hơn nửa thế kỷ, di ảnh của các anh đã bị phai mờ. Với tấm lòng tri ân, tập thể cán bộ Tập đoàn Hoàng Gia Phát và các nhà hảo tâm đã chung tay phục chế, trao tặng lại cho mẹ những bức ảnh nguyên vẹn, giúp mẹ lưu giữ hình bóng những người con thân yêu.

xúc động nhận di ảnh 2
Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ xúc động đón nhận tấm ảnh 2 người con liệt sĩ được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng. Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định: “Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa, góp phần tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta”.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Hoàng Gia Phát cũng trao tặng phần quà nhỏ, tri ân, động viên đối với những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ.

trao quà mẹ
Dịp này, Tập đoàn Hoàng Gia Phát trao tặng quà tri ân đối với những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ. Ảnh: P.V

Hoạt động ý nghĩa này còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

