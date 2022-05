Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh cứu người đuối nước

(Baonghean.vn) - Ngày 5/5, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên đã đến trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Đặng Ngọc Thái An - học sinh lớp 9D, trường THCS Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.