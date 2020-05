Trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho gia đình đại úy công an Nghệ An hi sinh khi bắt ma túy

Sáng 12/5, tại ngôi nhà của gia đình đồng chí Sầm Quốc Nghĩa ở xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho thân nhân của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Đây là số tiền do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ.

Trước tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An, bà Lương Thị Tuyết, mẹ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa nghẹn ngào xúc động cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An đã thường xuyên quan tâm, chia sẻ với gia đình trong nỗi đau mất mát.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng sổ tiết kiệm cho bố, mẹ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: Trần Vũ

Trước đó, vào sáng 22/03/2020, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của nhân dân về việc có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Chỉ huy Công an huyện Quế Phong đã phân công tổ công tác gồm 8 đồng chí của Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tiến hành xác minh nguồn tin và lên phương án bắt giữ.

Khi đến gần, đồng chí Nghĩa phát hiện 1 đối tượng mang theo túi ni-lông chứa ma túy nên đã mưu trí đánh lạc hướng khiến đối tượng sơ hở, đồng thời nhanh chóng áp sát quật ngã đối tượng, nhưng bất ngờ từ lùm cây phía sau 1 đối tượng khác lao ra đâm, chém liên tiếp vào người trinh sát ma túy này rồi giải cứu cho đồng phạm bỏ chạy. Sau đó, mặc dù bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi đồng thời ra hiệu cho đồng đội tới. Nhưng khi đồng đội kịp tới, 2 kẻ buôn ma túy đã bỏ chạy vào rừng sâu, vứt lại con dao vẫn còn vết máu ở dọc đường. Đồng đội sau đó đưa Nghĩa về cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện, nhưng anh đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, mất máu nhiều.



Trước đó nhiều đoàn công tác của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Nghệ An cũng đã đến thăm hỏi, ủng hộ đối với thân nhân Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.