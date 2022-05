Trao tặng tài sản Khoa Khám và Điều trị tự nguyện cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Chiều 13/5, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An long trọng tổ chức Lễ trao tặng tài sản Khoa Khám và Điều trị tự nguyện cho Bệnh viện. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hội đồng thành viên Khám và Điều trị tự nguyện, Ban liên lạc hưu trí Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Khoa Khám bệnh và điều trị tự nguyện - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập vào năm 2009. Ảnh: Thành Chung Khoa Khám bệnh và điều trị tự nguyện - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập theo Quyết định 604/QĐ-SYI ngày 16/10/2009 của Sở Y tế Nghệ An; từ nguồn kinh phí xã hội hóa – sự đóng góp của cán bộ viên chức bệnh viện; với quy mô 50 giường bệnh.



Kể từ thời điểm thành lập đến nay, Khoa Khám bệnh và điều trị tự nguyện ngày càng lớn mạnh, góp công lớn trong công tác khám và điều trị bệnh lý Nhi khoa-Sản phụ khoa của tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hội đồng thành viên trao biểu tượng tặng tài sản của Khoa cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động của Khoa Khám bệnh và điều trị tự nguyện cũng gặp một số khó khăn, bất cập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của khoa này chưa phù hợp với quy định hiện hành.



Chính vì vậy, được sự nhất trí của toàn thể các cổ đông, hội đồng thành viên đã thống nhất hiến tặng toàn bộ tài sản Khoa Khám và Điều trị tự nguyện cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An quản lý và sử dụng. Tổng giá trị tài sản bao gồm nhà cửa, máy móc, trang thiết bị ước khoảng trên 9 tỷ đồng.

Dược sĩ CKII Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông, hội đồng thành viên đã đồng tâm, đồng lòng hiến tặng tài sản của Khoa. Ảnh: Thành Chung Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Dược sĩ CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An ghi nhận sự đóng góp của Khoa Khám bệnh và điều trị tự nguyện trong suốt thời gian qua.



Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng đã biểu dương và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông, hội đồng thành viên đã đồng tâm, đồng lòng hiến tặng tài sản của Khoa để bệnh viện tiếp tục triển khai theo đúng quy định của Nhà nước.