Trao thưởng các chiến sỹ phá thành công vụ trọng án ở Quế Phong (Nghệ An)

Bắt được đối tượng liên quan đến vụ trọng án lúc rạng sáng ở Quế Phong (Nghệ An) (Baonghean.vn) - Theo thông tin, đối tượng Lang Kim Thế Vinh là học sinh lớp 12, Trường THPT Dân tộc Nội trú số 2 Nghệ An. Vinh là bạn học với nạn nhân V.N.A .

Sáng 9/8, đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đã trao thưởng cho các chiến sỹ tham gia làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.



Theo thông tin Báo Nghệ An đã đưa: Vào lúc 1 giờ ngày 8/8, Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong nhận được tin báo, tại gia đình anh V.Đ.M ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong xảy ra vụ chém người gây thương tích.

Ngay sau đó, công an lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 của nhà anh M. có chị A.T.Đ (SN 1985) - là vợ anh M. và cháu V.N.A (SN 2004) - là con anh M. đang nằm bất động, trên người và vùng mặt có nhiều vết đâm, chém. Qua xác minh và khoanh vùng xác định nghi phạm là Lang Kim Thế Vinh (SN 2004), trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu được áo và quần đùi đối tượng gây án; dây trói bằng nhựa, băng dán. Song song công tác thu thập chứng cứ, Công an huyện Quế Phong huy động toàn bộ lực lượng thành lập 10 tổ công tác truy tìm đối tượng ở tất cả các khu vực có thể đi đến.

Đối tượng đã đi đường rừng, lội qua sông Bãi Việc xuống xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu). Đến 14 giờ 10 phút ngày 8/8, Phòng Cảnh sát PC02 Công an Nghệ An, Công an Quỳ Châu và Công an Quế Phong đã bắt giữ đối tượng tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu khi đối tượng trên đường bắt xe xuống TP. Vinh chạy trốn.