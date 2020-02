Trao thưởng chuyên án bắt đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp ngày 30 Tết

Chiều 3/2, đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cùng đoàn cán bộ huyện đã đến chúc mừng và trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, BĐBP Nghệ An trong đấu tranh thành công chuyên án NA- 1219.

Tặng Giấy khen cho tập thể Đồn Biên phòng Hạnh Dịch. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 24/1, tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) và Công an huyện Quế Phong phát hiện, bắt giữ đối tượng Hà Thị Huệ (trú bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.