Trao thưởng Công an huyện Quế Phong 2 ngày phá 2 chuyên án ma túy

Ngày 23/11, Huyện ủy, UBND huyện Quế Phong tổ chức Lễ trao thưởng cho Công an huyện Quế Phong đã lập thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm; phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.



Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và kế hoạch của UBND huyện Quế Phong về việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua, Công an huyện đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, được chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2020 đến ngày 15/11/2020, Công an huyện đã phát hiện và xác lập các chuyên án để đấu tranh với 1 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ địa bàn huyện đi ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh: Đình Đức

Sau 15 ngày kiên trì đấu tranh, tối 15/11 và 16/11 Ban chuyên án đã phá thành công hai chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; đó là Lô Văn Hậu (SN 1988) trú tại khối Thái Phong thị trấn Kim Sơn huyện Quế Phong, tang vật thu được là 3 bánh heroin khối lượng 1.044,96 gam. Cũng tối ngày 16/11, Công an huyện nhận nguồn tin từ cơ sở báo về có đối tượng nghi vấn lên xe ca từ Quế Phong đi ra Hà Nội, công an huyện tổ chức đón lõng tại ngã 3 Truông Bành bắt giữ đối tượng; Đinh Văn Anh (SN 1983) trú tại xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; tang vật thu được là 6 bánh heroin, 600 viên ma túy tổng hợp và 8,5 triệu đồng.