Trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa trao thưởng 80 triệu đồng cho Ban chuyên án NA 1222 và NA 223 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tham dự buổi Lễ trao thưởng có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An có Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh, cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị và ban chuyên án.

Trước đó, qua nhiều nguồn thông tin và biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện 2 đường dây tội phạm ma túy từ ngoại biên móc nối với các đối tượng ở Việt Nam để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua tài liệu xác minh, ngày 15/12/2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án mang bí số NA 1222 để đấu tranh triệt phá.

Thực hiện giai đoạn 1 của chuyên án NA 1222, vào hồi 17 giờ 35 phút, ngày 24/12/2022, tại đoạn mốc 404 về phía Việt Nam thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng đánh án phát hiện, bắt quả tang đối tượng Pùm Xổm Ma Ni Vông (SN 1996), trú ở bản Đin Đăm, cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Bước sang giai đoạn 2 của chuyên án, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão), khi các đối tượng đang vận chuyển ma túy đến địa bàn bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, lực lượng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Mường Ải, Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã phát hiện, bắt giữ Xồng Tồng Xò (SN 1991) và Xồng Téng (SN 2002), cùng trú huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Chuyên án NA 1222 kết thúc, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 16.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 12kg nhựa thuốc phiện, và nhiều tài liệu có liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

Sau khi triệt phá thành công chuyên án NA 1222, vào ngày 25/1/2023 (tức ngày 4 Tết Nguyên đán), lực lượng trinh sát tiếp tục bám địa bàn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình địa bàn, đối tượng, ngày 31/1/2023, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhất trí chủ trương báo cáo cấp trên để thực hiện Chuyên án NA 223.

Vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 21/2/2023, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng đánh án phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Chơ Già (SN 1994), trú tại bản Pà Lăn, và đối tượng Chu Già (SN 1996), trú tại bản Xắn Nhôm, cùng thuộc cụm bản Thăm Thao, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 54.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, quá trình tổ chức triển khai phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

Tại buổi Lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP nhiệt liệt chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của BĐBP Nghệ An. Bởi nhiệm vụ phòng chống ma tuý là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Đặc biệt các chuyên án đã đảm bảo được an toàn cho các lực lượng tham gia. Kế hoạch phối hợp cũng đã được thực hiện một cách nhịp nhàng giữa các lực lượng đánh án.

Thời gian tới tình hình ma tuý, tội phạm vẫn là vấn đề nhức nhối, đặc biệt địa bàn Nghệ An được xác định là địa bàn phức tạp với nhiều nhiệm vụ nặng nề. Vì vậy Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cần tiếp tục phát huy truyền thống, năng lực chuyên môn. Chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục toàn diện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác.

Trong công tác thì cần phải nắm vững địa bàn, có kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ. Phối hợp đồng bộ, toàn diện tất cả các biện pháp nghiệp vụ, để hoàn thành các nhiệm vụ mà Ban chuyên án đưa ra. Đồng thời không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm qua từng chuyên án để có được những phương pháp đánh án hiệu quả.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ tư lệnh BĐBP cũng như cấp trên trong công tác chỉ đạo, phối hợp. Bản thân Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, tiếp tục bám, nắm địa bàn, xây dựng phương án, kế hoạch, và các chuyên án để tiếp tục đấu tranh với tội phạm ma tuý. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng cho các chuyên án NA 1222 và NA 223 tổng số tiền 80 triệu đồng./.