Trẻ mầm non trở lại trường sau thời gian dài nghỉ để chống dịch

Tình hình dịch bệnh tại TP Vinh hiện tại đã được khống chế, thời gian dài không có ca nhiễm trong cộng đồng, vì thế Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã quyết định cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK), các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Đức Anh

Trước khi đón trẻ, các trường đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn như phun khử khuẩn, dọn vệ sinh trong khuôn viên trường... Ảnh: NVCC

Ngày đầu tiên đón trẻ trở lại các cô giáo cũng rất phấn khởi. Trước đó do ảnh hưởng của dịch bệnh, giáo viên cơ sở mầm non tư thục cũng chịu cảnh thất nghiệp không có lương, không có thu nhập. Cô Lô Thị Yến (ngoài cùng bên trái) - Cơ sở mầm non tư thục Yên Bình - quê ở huyện Tương Dương nên phải thuê trọ ở TP Vinh. Trong thời gian nghỉ việc cô cũng không dám quay về địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Để trang trải cuộc sống cô phải bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Vì vậy khi được trở lại nghề chính cô rất vui mừng và sớm bắt nhịp ngay với các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Ảnh: Đức Anh