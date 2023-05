Trẻ vặn tay ga xe máy, tai nạn nguy hiểm từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết

(Baonghean.vn) - Dự kiến trong tháng 5/2023, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Nghệ An sẽ đạt mốc 436 triệu Kwh. Đây là con số kỷ lục trong những năm trở lại đây.

(Baonghean.vn) - Ô tô lắp ráp trong nước "rơi tự do"; Giá phân bón có thể giảm 40% trong năm nay; Giá tiêu tiếp tục tăng tại Đông Nam Bộ... là những thông tin thị trường hôm nay.

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa Công an Hà Nội vs Khánh Hòa ở loạt đấu sớm vòng 10 V.League 2023 lại được bù giờ đến 11 phút; Hòa chung cuộc 1-1 với 2 hiệp đấu chất lượng được chia đều cho cả đôi bên, Bình Định tạm thời xếp thứ 4. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi lập khống chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách Nhà nước hơn 550 triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (31/5) ở Nghệ An có nắng nóng gay gắt. Dự báo nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

(Baonghean.vn) - Khi đề cập đến việc gia nhập NATO của Ukraine, gần như các quốc gia phương Tây chỉ nghĩ đến các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Thậm chí, tập thể phương Tây đang thảo luận đến kịch bản kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự theo hình mẫu của Tây Đức trước đây

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Thiếu tướng Trần Đức Thuận khi thảo luận tại Tổ 3, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Nghệ An, Bắc Kạn và Bạc Liêu, chiều 30/5.

(Baonghean.vn) - Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể ở hội trường; Nghệ An vươn lên xếp thứ 9/63 tỉnh, thành về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Phát động Tháng hành động Vì trẻ em; Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng xe dù... là những nội dung chính trong ngày 30/5.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Công an xã Diễn Bích đã triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong việc xóa địa bàn trọng điểm, phức tạp trên địa bàn. Điều này giúp cho Diễn Bích trở thành xã ven biển bình yên, an toàn.